鮮やかなオレンジ色が食卓をパッと明るくしてくれる、『にんじんドレッシングのサラダ』。すりおろしたにんじんにオイルや酢を加えるだけで、手軽に作れる自家製ドレッシングに。甘みとフレッシュさが際立ち、野菜をたっぷり楽しめる一皿です。このドレッシングさえマスターすれば、シンプルな野菜サラダがごちそうに♪『にんじんドレッシングのサラダ』のレシピ材料（2人分）にんじん……1/3本（約50g） ベビーリーフ……30g オリ