東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 実質賃金（8月）8:30 結果-1.4% 予想-0.5%前回-0.2%（0.5%から修正）（前年比） 【NZ】 NZ中銀政策金利（10月）10:00 結果2.50% 予想2.75%前回3.00% ※要人発言やニュース 【NZ】 NZ中銀声明 低迷する経済の回復を図るため50bp利下げ、25bpも議論した 必要な場合はさらなる引き下げを検討する用意がある インフレ率は2026