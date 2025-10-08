カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）は、8日の生放送で閉幕間際の大阪・関西万博（大阪・夢洲）の会場から中継を実施。レギュラー出演者の万博ガチ勢ぶりにスタジオ騒然となった。【写真】お天気の片平さん、万博を大満喫する様子「全力！街イチっ飯」コーナー出演者の歌手・新浜レオンが、この日、初めて万博来場を果たし、「なんと新浜レオン、初めての万博に来てます！」とハイテンション。万博は閉幕