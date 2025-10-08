「フェニックス・リーグ、西武−阪神」（８日、南郷スタジアム）阪神先発の才木浩人投手は、６回無安打無失点の好投。１週間後から始まるＣＳファイナルＳへ向け、順調な調整ぶりを見せた。初回、先頭の斉藤に粘られ、四球を与えるなど、２死二塁とピンチを迎えたが、落ち着いてゼロに抑える。二回以降はストライク先行で打たせてとる投球。走者は五回に振り逃げで出した走者のみで、結局１本のヒットも許さずマウンドを降り