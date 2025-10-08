新名神高速道路下り線を逆走する被告の車（手前から2台目）＝5月18日、三重県亀山市（NEXCO中日本名古屋支社提供）三重県亀山市の新名神高速道路で乗用車を逆走させ6人を負傷させたなどとして、自動車運転処罰法違反（危険運転致傷）と道交法違反（酒気帯び運転など）の罪に問われたペルー国籍の無職ロッシ・クルーズ・ジョン・エリアス被告（35）に、津地裁は8日、懲役1年6月（求刑懲役3年）の判決を言い渡した。湯川亮裁判官