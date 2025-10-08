千鳥のノブ（45）が7日放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2時17分）に出演。ダイアン津田篤宏の妻について語った。番組ではダイアンと深い関係のあるゲストと酒を酌み交わして本音で語る企画「居酒屋津田」が行われ、初回のゲストとして千鳥のノブと大悟（45）が出演した。コンビで津田の家に鍋に行ったエピソードを振り返り、ノブは「（津田より）先に着いて2人ですることないから、津田の奥さんのパンティーを被