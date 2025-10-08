古河電気工業が後場に上げ幅を拡大した。同社は８日午後２時、最高電圧である５００キロボルト級の高電圧直流送電（ＨＶＤＣ）ケーブル製造ラインの稼働を目指し、設備投資を実施すると発表。中期的な業績貢献を見込んだ買いが入ったようだ。設備総額は１０００億円。経済産業省のＧＸサプライチェーン構築支援事業にも採択され、補助金総額は最大約３０７億円で対象期間は今年１１月～２０２９年１２月となる