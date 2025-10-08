「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午後２時現在で、三越伊勢丹ホールディングスが「売り予想数上昇」で４位となっている。 インバウンド消費の減速から、高額消費が売り上げの牽引役だった百貨店の売上高も伸び悩みをみせ、今年に入り株価は低迷していたが、４～６月決算の発表に前後して株価は復調。９月１日に発表した８月度の売上速報で、国内百貨店事業の売上高が前年同月