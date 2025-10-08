Jリーグは8日、TV放送の追加を発表した。10月18日に開催されるJ1リーグ第34節ガンバ大阪vs柏レイソルが『DAZN』に加え『NHK BS』で放送される。同試合はパナソニックスタジアム吹田で開催され、14時キックオフの予定となっている。