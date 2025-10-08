北海道コンサドーレ札幌とレバンガ北海道がパートナーシップを締結した北海道コンサドーレ札幌とレバンガ北海道は、「Cross Sports Partnership」を締結したと発表した。プロスポーツチーム同士としては異例の「相互パートナーシップ」となり、競技の垣根を越えた連携で地域活性化を目指す。両クラブは2022年6月から「連携と協力に関する協定」を結び、協力関係を築いてきた。今回のパートナーシップでは、ファン基盤の共有・