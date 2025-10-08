エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ株式会社と株式会社スターミュージック・エンタテインメントが、共同で新レーベル「ASTRHYME RECORDS」をローンチした。11月5日0時にデジタルリリースされる第一弾シングル「mote mote♡」は、モテてモテてモテて仕方ない女子のモテる秘訣を詰め込んだあざとかわいい楽曲。田中美久のHKT48卒業後初のソロ作品となる楽曲で、プロデューサーには溝部ひかる、音楽プロデューサーにはC