【モデルプレス＝2025/10/08】タレントのイモトアヤコが8日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの昼食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】イモトアヤコ、健康的な手作り昼食◆イモトアヤコ、野菜たっぷりの昼食を公開イモトは「お昼ごはん」とだけ添えて、手作りの昼食の写真を公開。ほうれん草の卵焼き、焼きなす、トマト、ほうれん草のおひたしなど、野菜中心の彩り豊かなメニューが並んでいる。◆イモトアヤコの投稿