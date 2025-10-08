１１月に韓国代表と戦う野球日本代表「侍ジャパン」の強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ｖｓ韓国」のメンバー２８人が、８日発表された。巨人からは、岡本、大勢、岸田の３選手が選出された。セ・リーグ優勝の阪神からは森下、坂本、及川、パ・リーグ優勝のソフトバンクからは牧原大、野村、松本裕がメンバー入りした。新人では中日の金丸が入った。