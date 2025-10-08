阪神・森下翔太外野手（25）が、侍ジャパンが韓国と行う強化試合（11月15〜16日、東京ドーム）メンバーに選出された。「うれしいですし、いろんな一流の選手たちとまた集まってプレーできるのはすごく楽しみ」日本代表への選出は入団1年目の23年秋の「アジアプロ野球チャンピオンシップ」、昨秋に行われた「プレミア12」以来、3度目。主に井端ジャパンでは中軸を任されてきた森下は「（アピールしたいところは）勝負強さとか