阪神・及川雅貴投手が８日、兵庫・尼崎市内の２軍施設で汗を流した後、日の丸を背負う覚悟と責任を口にした。この日、１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」の一員に選出。「うれしいです。光栄です。日の丸を背負って、しっかり準備したい」と決意した。今季は両リーグ最多の６６試合に登板。６勝３敗４６ホールド、防御率０・８７と抜群の安定