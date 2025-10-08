阪神・森下翔太外野手が８日、来年３月のＷＢＣ出場に向けて「ちょっとでもアピールできればいい。自分の１００％以上は出ないと思うので、１００％に近いパフォーマンスを出せたらいい」と闘志を込めた。１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」の一員に選出。今季１４３試合で打率２割７分５厘、２３本塁打、８９打点の大砲は「勝負強さとか打点