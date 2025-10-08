今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）のチーム登録（選手１６人）が８日正午に締め切られ、出場２７チームの登録選手が発表された。前年覇者の国学院大は、優勝のゴールテープを切った上原琉翔（４年）はじめ５人の優勝メンバーが順当にメンバー入りした。１区２位と好走した嘉数純平（４年）は外れた。その一方で、尾熊