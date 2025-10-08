１１月１５、１６日に東京ドームで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーにＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が選出された。牧は８月７日に左手親指付け根のじん帯修復手術を行い、８日に日本通運との練習試合（横浜）で１軍復帰したばかりだった。試合前には「まずこうして１軍に復帰できるまでの期間、手術に携わってくれたドクターもそうですし、リハビリのトレーナー含め、そいういう人達のおかげ