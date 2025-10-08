「ピーターラビット(TM)」とイギリスで大人気のアクセサリーブランド「FABLE」のコラボコレクションが、2025年10月8日にピーターラビット(TM)公式オンラインショップで発売された。【画像】日本初上陸の英国ブランドFABLEとピーターラビットのコラボアクセサリーをもっと見るピーターラビットの故郷・イギリス本国で高い人気を誇るFABLEは、大人になっても心のどこかに持ち続けたい「遊び心」と「上品さ」を表現したブランド。「子