旅行は開眼だ。国内であれ国外であれ世の中を見る目が広がる。秋夕（チュソク、中秋）連休で空港はまた混雑している。連休期間に一日平均22万人が仁川（インチョン）空港を利用するという報道はもうニュースではない。現在、多くの韓国人に海外旅行は特別な経験でなく日常の重要な部分だ。その起爆剤となったのが1989年1月1日に施行された海外旅行の自由化だ。わずか一世代の間に世界の各地が「はるか遠い異国」でなく「訪問できる