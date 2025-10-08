秋夕（チュソク、中秋）連休期間中、韓国政府は国家情報資源管理院の火災復旧にあたっているが、行政情報システムの復旧率は20％台にとどまっている。行政安全部は「8日午前6時現在、全システム647件のうち164件を正常化した」と発表した。国家データ処の一部システムを復旧し、7日午後と比べて5件のシステムを追加で正常化した。具体的には、7日午後に科学技術情報通信部のインターネット郵便局宅配、放送・メディア通信委員会の