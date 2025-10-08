県内各地でクマの出没が相次ぐ中、山形市の山中で、7日、イノシシ用のわなにクマ一頭がかかり、その後、駆除されました。警察によりますと、7日午前9時40分ごろ、山形市平清水の千歳山の山中でイノシシ用のわなにクマ1頭がかかっているのをわなを設置した猟友会のメンバーが発見しました。クマの体長は1メートル45センチで成獣とみられています。クマを捕獲するため午後2時40分ごろ、獣医師が麻酔銃を発射し命中しまし