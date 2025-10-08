スターバックスから、ハロウィンの新作グッズが登場。いたずら好きな黒猫やゴーストをモチーフにしたデザインが多数登場し、ハロウィンシーズンを彩るアイテムがそろう。7日午後8時からオンラインストアで先行販売、10日より全国の店舗で販売される。【写真】隠れた黒猫とゴーストがキュートすぎる…！ハロウィングッズ全部見せ『ハロウィン2025カップシェイプステンレスボトルキャット355ml』（税込 5600円）は、ペーパーカッ