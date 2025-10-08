8日の未明からクマの目撃が相次いでいる山形県鶴岡市。目撃場所が市の中心市街地であり点在していることから、市は「1頭とは限らない」との認識を示し、注意を呼びかけています。 【写真を見る】鶴岡市の市街地にクマ目撃場所が点在…市は「1頭とは限らない」との認識を示し注意呼びかけ（山形） 以下、TUYが取材した目撃か所を時系列でお伝えします。 午前2時20分ごろに新海町、みどり町郵便局近く、午前5時17分ごろに大部町