◇フェニックス・リーグ阪神―西武（2025年10月8日南郷）阪神先発の才木が、盤石の投球でCSファイナルステージ最後の登板を締めくくった。初回先頭の斎藤に四球を与えたものの、以降は後続を断って無得点。2回からは直球を主体に押し込んで無安打投球。西武打線を全く寄せ付けず、6回無安打無失点、76球でマウンドを降りた。15日から始まるCSファイナルSで登板が見込まれる右腕。万全の態勢で、短期決戦へ向かう。