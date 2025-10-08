日本保守党の河村たかし共同代表はさきほど、百田尚樹代表に離党届を提出したことを明らかにしました。日本保守党では百田氏らと河村氏らの対立が激化していて、河村氏は先週、百田氏に脅迫されたなどとして東京地検に告訴状を提出していました。