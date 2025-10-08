ハリウッド・バーバンク空港。暗い無人の航空管制塔が見える＝６日/Frederec J. Brown/AFP/Getty Imagesワシントン（ＣＮＮ） 米連邦航空局（ＦＡＡ）によると、シカゴ・オヘア国際空港では現地時間７日夜、管制塔で業務に当たる航空管制官が足りなくなる見通しだ。ナッシュビルでは自宅待機する管制官が相次いでおり、管制施設の閉鎖を迫られている。政府閉鎖が７日目に入った現在、米国では各地のＦＡＡ事務所で同様の状況が起き