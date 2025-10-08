阿部寛（61）夏川結衣（57）が8日、都内で、映画「俺ではない炎上」（山田篤宏監督）のヒット記念舞台あいさつに出席した。今回で7回目の共演、夫婦役は4回目という2人。阿部は「それまでの6回もそうですけど、いつも違う感じで来てくださる。今回もこういう感じできたかと、予想を超えてくる。一番信頼している女優さん」と話し、夏川は「すごくうれしいです。どこか同志のような、別の作品でお出になってても同志のようなそんな