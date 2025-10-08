１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーが発表され、巨人から大勢投手、岸田行倫捕手、岡本和真内野手が選出された。岸田は今季途中から正捕手に定着し、８７試合で得点圏打率３割５分９厘の勝負強い打撃と強肩でアピールしていた。捕手は若月（オリックス）、坂本（阪神）中村（ヤクルト）と４人が選出されており、岸田にとっては来年Ｗ