１１月１５、１６日に東京ドームで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」に出場する侍ジャパンのメンバー２８人が８日、発表された。メンバーは以下の通り（氏名の後の数字は背番号）▽投手森浦大輔（広島）１３隅田知一郎（西武）１４大勢（巨人）１５種市篤暉（ロッテ）１６伊藤大海（日本ハム）１７高橋宏斗（中日）１８曽谷龍平（オリックス）２０金丸夢斗（中日）２１及川