◇プロ野球フェニックスリーグ ハンファ-巨人(8日、宮崎・SOKKEN)巨人の田中将大投手が先発登板し、4回無失点と好投しました。9月30日の中日戦で日米通算200勝を達成した田中投手。この日は初回から2つの三振を奪うなど、三者凡退に抑える立ち上がりを見せます。しかし2回には先頭打者に2ベースヒットを献上。続く打者にもレフト前ヒットを浴びますが、レフトを守るオコエ瑠偉選手の好返球で本塁はタッチアウトに。先制のピンチを