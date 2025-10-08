「わたSHIGA輝く国スポ」の総合閉会式で、滋賀県の三日月大造知事（右）から引き継いだ大会旗を振る次回開催地青森県の宮下宗一郎知事＝8日、平和堂HATOスタジアム国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」は8日、秋篠宮家の次女佳子さまをお迎えして滋賀県平和堂HATOスタジアムで総合閉会式が行われ、閉幕した。開催地の滋賀が44年ぶり2度目の男女総合優勝（天皇杯獲得）を果たし、女子総合優勝（皇后杯獲得）も手にした。閉