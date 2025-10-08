たれぱんだ、こげぱん、ナカムラくんに、リラックマ。これら平成生まれのキャラクターが今、令和の若者にレトロブームとして再燃しています。「イット！」取材班が向かったのは、若者の街・東京の原宿。かばんにリラックマのキーホルダーを付けている人など、次々と“平成レトロキャラ”を発見。エンジェルブルー・ナカムラくんのキーホルダーをかばんにつけている30代の女性は「昔から好きで、懐かしい気持ちにもなれるしかわいい