学生時代の友だちやママ友などとの交流を楽しむママがいるのではないでしょうか？でも縁が切れることもあるかもしれません。長いつき合いであっても関係を卒業したいと思うこともあるようです。『疎遠にするときが来たのかなって思っています。来月にその友だちの誕生日があります。今までずっとプレゼントのやりとりをしていたので、来月にプレゼントを送ってから自然なフェードアウトできたらいいなと思っているのですが……』