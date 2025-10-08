◆ソフトバンク全体練習（8日、みずほペイペイドーム）パ・リーグ2連覇のソフトバンクは15日に開幕するクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）に向け、全体練習を再開した。小久保裕紀監督は「もうレギュラーシーズンは終わったこと。終わったシーズンに酔いしれないようにということを自分の戒めとして。昨年は日本一に届かななかった時の喪失感というのが強烈に残っている。あそこ（日本一）を達成して始め