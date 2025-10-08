左肘関節のクリーニング術を受けたソフトバンクの前田悠伍投手（20）が福岡県筑後市のリハビリ組に合流している。8日は練習は休みだったが、自主トレーニングを行い、下半身の動きを確認。手術に至った経緯などを語り「今のうちに（体などを）パーフェクトにしたい」と来季へ向けて意気込んだ。「タイミング的に今しかないと決断した。それなら12、1月にしっかり練習できるし。どっちみち、いつかはやらないといけなかった」。