¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤Î¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤«¤Ä¤Æ?¤¢¤¶¤È¥­¥ã¥é?¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ä¡£40ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼¡¤ÏÃ»¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤Í¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¤¤¤Ä¤â¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸µSDN48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá(40)¡£¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿È±¤òºÆ¤Ó¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤«¤é13Ç¯·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¤¤