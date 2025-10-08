（株）ビッグヴァン（横浜市）は１０月１日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には俣野紘平弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業、千代田区大手町１−１−２）が選任された。負債総額は約２２億円。自社ブランド「ＱＡＳ（クオス）」シリーズを展開していたマンションデベロッパー。横浜市内を中心に神奈川県内や東京都内で１７０棟以上の開発実績をあげ、ピーク時の２００６年３月期には売上高１３