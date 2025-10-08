2025年度上半期（4-9月）「負債1,000万円未満」倒産状況2025年度上半期（4-9月）の負債1,000万円未満の倒産は、件数が269件（前年同期比7.8％減、前年同期292件）だった。コロナ禍での資金繰り支援が終了・縮小するとともに、年度上半期では2022年（195件）を底に増勢に転じたが、2025年は3年ぶりに前年を下回った。物価や人件費、金利などの上昇が続くなかで資金負担は増している。また、過剰債務で新たな資金調達も難しい企