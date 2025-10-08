2025年度上半期（4-9月）の「税金滞納」倒産状況2025年度上半期（4-9月）の「税金（社会保険料を含む）滞納」倒産は83件（前年同期比11.7％減）で、年度上半期では前年の94件に次ぐ2番目の高水準になった。負債総額は219億円（同21.4％減）で、2年連続で前年同期を下回った。負債10億円以上が5件（前年同期4件）と増加したが、5億円以上10億円未満が7件（同11件）、1億円以上5億円未満が28件（同41件）と大幅に減少し、負債を