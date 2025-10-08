2025年度上半期（4-9月）の 「物価高」倒産状況2025年度上半期（4-9月）の原材料高騰などに伴う「物価高」倒産は369件（前年同期比3.9％増）で、 3年連続で前年を上回った。2025年に入り増勢に転じ、2022年度以降の円安局面の月次では7月が2番目の77件（前年同月比10.0％増）、同9月が3番目の76件（同72.7％増）と急増した。負債総額は980億5,700万円（前年同期比7.6％減）で、年度上半期では3年ぶりに1,000億円を割り込んだ。