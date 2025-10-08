＜CR?ATION DREAM CUP本戦◇7日◇ザ・セントナイン東京（千葉県）◇6084ヤード・パー72＞上がり3ホールでイーグル、バーディとスコアを3つ伸ばす猛チャージを見せ、マイナビネクストヒロインツアー2年目で「うれしい」初優勝を挙げた臼井蘭世。そんな臼井のキャディバッグを覗いてみると、中身はすべてキャロウェイのクラブだった。【写真】仲間たちから祝福のウォーターシャワー！ジュニア時代から同メーカーのクラブを使うこと