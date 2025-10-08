＜SkyレディスABC杯2日目◇8日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、高橋しずく、東浩子、武尾咲希、高木萌衣がトータル5アンダー・首位に並んでいる。【LIVE】きょうの青木香奈子さんはパンツスタイル1打差5位タイにSky所属の仲宗根澄香、高野あかり、ルーキーの小俣柚葉。2打差8位タイにはルーキーの福田萌維、アマチュ