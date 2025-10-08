10月23日告示、来月9日投開票の県知事選挙に向け、投票用紙の印刷が始まりました。8日午前、県選挙管理委員会の立ち合いのもと、印刷作業が始まりました。同じ日に投票が行われる県議会議員補欠選挙と合わせて約244万枚が印刷されます。10日、県内各地の選管に発送される予定です。県知事選をめぐっては、7日、無所属新人の猪原真弓氏が立候補を表明しました。尾道市出身の猪原氏は共産党などでつくる市民団体が擁立。党の推薦を受