アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、8日から11月4日の期間限定で、通常価格270円（税込）の『北海道ミニソフト』『北海道ミニソフト（イチゴソース）』『北海道ミニソフト（チョコソース）』を170円で販売する。【写真】ソースがとろ〜り『北海道ミニソフト（イチゴソース）』より多くの人に同店こだわりの味を体験してもらうため、同キャンペーンを実施。『北海道ミニソフト』は、北海道伊達市にあ