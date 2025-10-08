俳優の阿部寛、藤原大祐、夏川結衣が8日、都内で行われた映画『俺ではない炎上』の“大炎上”御礼イベントに登壇。阿部は、自分で髪の毛を切っていることを明かした。【写真】謝罪の手紙を読み上げる藤原大祐譲れないこだわりを聞かれた阿部は「髪の毛は、自分で切る方がうまい！」と胸を張った。「刈り上げは難しいですが、俳優だからつながりってあるじゃん。あんまりきっちり切れないんです。床屋に行って失敗して『つなが