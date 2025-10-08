11月15、16日に東京ドームで開催される侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ2025日本VS韓国」に臨む侍ジャパンメンバー28人が8日、都内で発表された。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の選考につながる大事な対外試合。井端弘和監督（50）が一人一人名前を読み上げ、期待を込めた。韓国とはWBCの東京ラウンドで3月7日に対戦する予定。本大会ではメジャーリーガーが参加することとなり、国内組