タレントの辻希美が7日に自身のアメブロを更新。長女でインフルエンサーの希空と次女・夢空ちゃんの姉妹ショットを公開した。【映像】辻希美、次女・夢空ちゃんのためのスペースを披露辻は「そっくり」というタイトルでブログを更新。「この夢空が赤ちゃんの頃の希空にそっくり。デジャブ並み!!」とつづり、眠っている夢空ちゃんと希空の“姉妹ショット”を公開した。続けて「同じ頃の希空。似てない?!同じような帽子かぶっ