10月2日、新潟県魚沼市の越後駒ケ岳で、身元不明の男性の遺体が見つかりました。越後駒ケ岳では、9月27日にロッククライミングをしていた52歳の男性が滑落し行方不明となる事故が発生して、警察は遺体はこの男性の可能性が高いとみて調べています。 行方がわからなくなっているのは、東京都世田谷区に住む男性（52）です。男性は9月27日、魚沼市の越後駒ケ岳で20代の男性と2人でロッククライミングをしていたところ滑落。姿が見え