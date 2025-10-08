１１月１５、１６日に東京ドームで行われる「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ｖｓ韓国」のメンバーが８日、発表され、日本ハムの北山亘基投手が選出された。首位を争うチームの中で、１年間ローテを守った右腕は２２試合に登板し９勝５敗、リーグ２位の防御率１・６３をマーク。２桁勝利には届かなかったが、初めて規定投球回にも到達した。北山は昨年１１月に行われたプレミア１２でも代表入り。第２先発、救援と